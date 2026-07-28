¡La nieta de Daddy Yankee ya nació! Vea aquí todos los detalles

Jesaaelys Ayala, hija del reconocido reggaetonero Daddy Yankee, dio a luz el pasado 22 de julio tras un parto inducido a las 36 semanas de embarazo. La influencer y maquillista compartió todos los detalles de ese día en un reel de Instagram, en el que presentó a su bebé, Eira del Mar, la primera nieta del intérprete de Gasolina.



Ayala detalló que su parto debió ser inducido tras ser diagnosticada con colestasis del embarazo, una afección hepática que podría provocar una muerte súbita en el bebé. Esta condición le generó una comezón intensa días antes del parto, lo que la llevó a acudir al médico y detectar el diagnóstico a tiempo.

El nacimiento de su hija marcó una nueva etapa tanto para ella como para su familia. Sin embargo, se sabe que, desde el inicio de la separación entre sus padres, Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González, el cantante y su hija se han distanciado profundamente.





El proceso de divorcio comenzó a finales de 2024 y se consolidó a inicios del año siguiente, en medio del cual Jesaaelys Ayala se mostró siempre del lado de su madre. Por estas tensiones, el cantante tampoco asistió a la boda de su hija en octubre de 2025 y, ante este panorama, se desconoce qué tipo de relación tendrá el artista con su nieta recién nacida.



