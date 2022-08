La música de 'One Direction' llegará al Auditorio Nacional este sábado

Por Luanna Orjuela Murcia | 2 de agosto de 2022, 17:34 PM

Un equipo de artistas y productores costarricenses permitirán a los fanáticos de One Direction disfrutar de una experiencia que los hará viajar por emociones más allá de la música.

Un elenco de músicos acompañarán las voces de Daniel Abarca, Ari Arroyo, Cisneros y Pablo Mesén, quienes suman varias ocasiones interpretando los éxitos de este grupo, en espectáculos que han presentado anteriormente en locaciones como el Jazz Café Escazú.

"Los cuatro cantantes comparten una amplia formación musical y el gusto por el estilo y canciones de la banda británica, lo que garantiza una exquisita interpretación del repertorio, que además será complementado con una puesta en escena de lujo, donde se están cuidando detalles como movimientos, iluminación, vestuarios, pantallas, efectos especiales y una banda conformada por excelentes músicos", indicó Arroyo Producciones.

El espectáculo tiene como título History, the best of One Direction y se presentará el próximo sábado 6 de agosto en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños.



Como lo menciona su nombre, el show hará un recorrido por lo mejor de la música de la agrupación. Sus responsables están trabajando minuciosamente para que los asistentes puedan vivir una experiencia cercana a lo que el público podría disfrutar con la boy band.



Las entradas pueden obtenerse en el sitio www.tiquetebox.app, los precios van desde los ₡17 mil hasta los ₡25 mil. Para más detalles puede escribir al WhatsApp 8877-3030 o en el Facebook e Instagram @arroyoproduccionescr.