La Montaña Sagrada: un refugio para proteger agua y bosques del parque Juan Castro Blanco

La recomendación para este fin de semana es visitar La Montaña Sagrada, un refugio dedicado a conservar las nacientes y los bosques del Parque Nacional del Agua – Juan Castro Blanco. Esta reserva natural nació con el propósito de proteger el ecosistema, luego de que en 1989 el Gobierno otorgara una concesión a la empresa Eurospect para explotar azufre en la zona.



Tras la presión de movimientos sociales, en 1992 el área fue declarada parque nacional; sin embargo, quedaron dentro de sus límites varias fincas privadas dedicadas a la ganadería. Para garantizar la protección total, Coopelesca compró esos terrenos y permitió que la naturaleza se regenerara por sí sola (ver video adjunto).





Hoy, el refugio está abierto al público y ofrece caminatas entre un bosque secundario donde conviven robles centenarios. No es casualidad que se le conozca como el Parque Nacional del Agua: de la tierra brotan nacientes por todas partes, filtradas de forma natural. Además, el lugar se ha convertido en hogar de una admirable biodiversidad, incluida una variedad de anfibios, aves y otras especies que se ocultan entre la vegetación.



El silencio solo es interrumpido por el canto de las aves o las risas de quienes disfrutan de un salto lleno de adrenalina.

La Reserva Natural Montaña Sagrada está ubicada en San Carlos, a 9 kilómetros del cruce de Sucre, a dos horas de San José o a 30 minutos de Ciudad Quesada. La entrada tiene un costo de ¢3.500 y abre de martes a domingo, de 8 a. m. a 4 p. m.



Para más información, puede llamar al 2401-4000. La Montaña Sagrada es un espacio ideal para conectar con la naturaleza de Costa Rica y conocer la historia del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco.