"La Maravilla" vuelve: Confirman concierto de Arcángel en Costa Rica

El cantante Arcángel regresará a los escenarios costarricenses con un espectáculo programado para el próximo 26 de setiembre en Parque Viva, de acuerdo con el anuncio oficial realizado por la productora Jogo en sus plataformas digitales.

La empresa organizadora adelantó la noticia con un mensaje que generó amplia reacción entre sus seguidores, al destacar el regreso de “La Maravilla”, sobrenombre con el que se identifica al intérprete boricua dentro del género urbano.



Durante la velada, el público podrá disfrutar de un repertorio que incluiría algunos de los temas más conocidos de su carrera, entre ellos Me prefieres a mí, Pa’ que la pases bien y Sigues con él, canciones que lo consolidaron como una de las voces más influyentes del movimiento urbano latino.



Por el momento, la organización no ha divulgado información sobre precios, puntos de venta ni fechas para la adquisición de entradas.

