La "mano de Dios" revive en Cannes con el estreno del documental ‘El partido’

La famosa “mano de Dios” de Diego Maradona fue una de las estrellas de este Festival de Cannes con el estreno del documental ‘El partido’, que reconstruye el emblemático encuentro entre Inglaterra y Argentina en el Mundial de México de 1986.

La cinta, que cuenta con la participación de algunos de los legendarios jugadores de aquel partido, como Gary Lineker y John Barnes para la selección británica, y los albicelestes Jorge Valdano y Jorge Burruchaga, se presentó el miércoles en el certamen francés fuera de competición.

En 91 minutos —los mismos que duró el partido—, los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco hacen una radiografía de aquel encuentro de cuartos de final que pasó a la historia por los dos goles de Maradona: el de “la mano de Dios” y el “gol del siglo”, en un duelo que terminó 2-1 a favor de Argentina.

En el minuto 51, Maradona abrió el marcador con un controvertido gol en el que utilizó una mano para desviar el balón a la red.

Apenas cuatro minutos después, el astro argentino anotó el llamado “gol del siglo”, tras dejar atrás a medio equipo inglés y definir ante la salida del arquero Peter Shilton.

Lineker descontó al minuto 81, pero la suerte del partido ya estaba sellada.

“En ese partido están toda la justicia, las injusticias y la belleza… en una especie de olla a presión”, dijeron los directores en una entrevista con AFP.

“Ese partido contiene todos los partidos posibles de la historia”, añadieron.

En el documental, ocho protagonistas de aquel histórico encuentro rememoran las imágenes del partido mientras comentan momentos especiales.

Contactarlos y convencerlos no fue tarea fácil, admiten los cineastas, pero “sabían que habían vivido un evento histórico de gran trascendencia mundial y había ganas de hablar de eso”.

“Gary [Lineker] al principio decía: ‘¿Pero de qué vamos a hablar si ya hablamos de todo?’”, recordaron entre risas.

Sin embargo, al ver las primeras imágenes y la visión que querían proyectar los autores, aceptaron participar.

“Amigos del colegio”

Al final, parecían “amigos del colegio que no se ven desde hace años”, rememoraron.

Para el rodaje de ese encuentro, realizado en Madrid, separaron a ambos equipos “porque no queríamos que se juntaran más que frente a la cámara” y así poder capturar ese momento.

El documental también desgrana numerosas anécdotas previas al partido, como las camisetas improvisadas que utilizaron los argentinos, quienes decidieron cambiarlas porque eran demasiado calurosas. Incluso tuvieron que coser el escudo a última hora.

Una de las camisetas usadas por Maradona terminó en manos del jugador británico Steve Hodge y años después fue subastada por más de siete millones de libras esterlinas.

En otro momento de la película se relata la conversación que sostuvieron el técnico argentino Carlos Bilardo y Julio Olarticoechea —quien había dejado la selección— en un peaje meses antes del partido para convencerlo de regresar.

Finalmente, Olarticoechea jugó y fue el autor del llamado “nucazo de Dios”, una acción que evitó el segundo gol inglés, el que habría significado el empate.

Para Cabral y Franco, la intención era mostrar este partido, tantas veces analizado y comentado, “desde un ángulo nuevo” y explicar tanto a argentinos como a ingleses el otro lado de la historia.

La cinta también muestra, mediante imágenes de archivo, el contexto explosivo de la Guerra de las Malvinas y la crisis que desató entre ambas naciones cuatro años antes del Mundial.

“Existe el aspecto casi político-diplomático de hacer una película equilibrada entre Argentina e Inglaterra, pero también que interese al resto del planeta”, afirmaron. “Es una mirada muy purista y planetaria”.