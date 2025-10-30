La Kuarta y Los Rabanes lanzan ‘Dale pura vida’: un himno de unión y optimismo

En una colaboración cargada de ritmo y mensaje, la banda tica La Kuarta se une a la reconocida agrupación panameña Los Rabanes para presentar Dale pura vida, tema que invita a mantener el ánimo alto y proclama que, con unión, amor y actitud, se pueden superar los momentos difíciles.

La composición fue obra del cantautor ecuatoriano Jonathan Luna junto a Allan Mora, vocalista de La Kuarta; la producción estuvo a cargo de Juan Benavides y el mastering lo realizó Edwin Lozano.

El video oficial se grabó en el Hotel Megápolis de la Ciudad de Panamá, un escenario ideal para reflejar el espíritu multicultural del sencillo.

Vea el video oficial aquí:





Allan Mora, vocalista de La Kuarta, explicó que la intención detrás de la canción fue “reunir talento latinoamericano para transmitir energía positiva, que la gente pueda amar sin medida, que le ponga ganas”, y añadió que “la vida puede tener altos y bajos, pero con esa actitud de pura vida siempre se puede salir adelante”.



El tema destaca por celebrar la esencia costarricense de “pura vida” como símbolo de optimismo y buena vibra, elevando la idea de que la música puede servir de puente entre culturas.



