La Kuarta representará a Costa Rica en Teletón de Guatemala

La banda costarricense La Kuarta llevará su música a la próxima edición de la Teletón de Guatemala, que se realizará el 17 de julio. La agrupación fue confirmada como parte del elenco internacional del evento, uno de los encuentros benéficos más importantes de ese país.

La participación de la agrupación marcará la representación de Costa Rica en una jornada que reunirá a miles de asistentes y televidentes con el objetivo de apoyar una causa solidaria.

La Kuarta integrará uno de los bloques más esperados de la programación. En ese segmento compartirá escenario con los artistas internacionales Ilegales y Alex Syntek.

El espacio contará con la conducción de los presentadores Héctor Sandarti y Niurka Marcos, quienes estarán a cargo de ese tramo de la transmisión.

La invitación fortalece la presencia internacional de La Kuarta y refleja el crecimiento que ha tenido la banda en los últimos años, tanto dentro como fuera del país.

Durante su presentación, el grupo interpretará varios de sus temas más conocidos, entre ellos Ay mami, Agachadita, Mentirosa y su versión de Solo como amigos.