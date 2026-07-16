La icónica dupla de reggae y dancehall tico regresa para 'Revival Block Party'

Ocho años pasaron para que DJ Kendo y DJ Jeren —que empezaron su carrera juntos como dupla y hoy destacan como referentes del reggae y dancehall nacional— volvieran a compartir escenario en un mismo concierto.

﻿El próximo 5 de septiembre volverán a presentarse juntos en un evento que busca recrear la esencia de las tradicionales Block Parties o fiestas de barrio.

El evento se llevará a cabo en el Centro Comercial Vía Lindora, donde el espacio se transformará en una gran fiesta inspirada en la cultura urbana. La cita contempla producción audiovisual de primer nivel, efectos especiales y experiencias interactivas para vivir la noche al máximo.

Además, el encuentro promete combinar los géneros musicales y el espectáculo tanto para quienes vivieron la época dorada de DJ Kendo y DJ Jeren, como para los que buscan descubrir su catálogo musical.



El evento será exclusivo para mayores de 18 años y será producido por ACME Costa Rica y Grupo Midas. Las entradas estarán disponibles a partir del 15 de julio a través de Smarticket.net, donde los interesados podrán elegir distintas localidades y acceder a experiencias curadas para el evento.