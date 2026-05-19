La IA revoluciona en Cannes el cerrado mundo del cine

Con ayuda de la inteligencia artificial, el polifacético director francés Omar Dawson creó un cortometraje que ha tenido gran repercusión, desde Estados Unidos hasta Corea del Sur.



Al igual que otros profesionales sin recursos ni contactos, ve una oportunidad de oro en esta herramienta, considerada tanto una amenaza como una tecnología revolucionaria, y que está en boca de todos en el Festival de Cannes.



"Luchar contra ello es librar una batalla perdida", sentenció la estrella de Hollywood Demi Moore, miembro del jurado del festival.



La actriz aboga más bien por "trabajar" con la IA, que considera compatible con la creación.



Una visión que suelen compartir los profesionales de los mercados emergentes, en India, en América Latina o en África, donde la financiación es menor que en Europa o en Estados Unidos.



Entre sus defensores más fervientes se encuentra Kishore Lulla, peso pesado del cine indio que se ha reconvertido al mundo de la IA con su empresa Eros Innovation.



"En vez de tenerle miedo a la IA y pensar: 'Voy a perder mi trabajo', hay que adoptarla", afirmó el magnate del entretenimiento al margen del festival.



Lulla reconoce que "Bollywood no puede competir con George Lucas o Marvel Studios": "No dispongo de ese tipo de presupuesto, 50 millones de dólares o más".



Es precisamente ese nicho al que apunta la start-up francesa Inevitable, que combina estudio de animación e inteligencia artificial para "realizar una película con la calidad de una superproducción en cuatro meses por 250.000 euros" (unos 290.000 dólares), según presume.



Su director, Jean Mach, asegura que "se respeta toda la cadena de derechos", desde el guion hasta la música. Los actores ruedan mediante captura de movimiento sobre un fondo verde antes de que la IA genere el entorno.



"Los creadores africanos y sudamericanos con los que nos hemos reunido en Cannes están muy contentos", asegura. "Por fin pueden concretar proyectos que a veces llevan más de 10 años guardados en un cajón por falta de medios". A cambio, Inevitable se lleva hasta el 5% de los ingresos brutos de la película.



Plagio



Pero esta visión optimista no convence a todos.



Los profesionales de los oficios técnicos temen la desaparición progresiva de numerosos empleos en los sets de rodaje: directores de fotografía, decoradores, maquilladores o incluso utileros.



Los sindicatos también se alzan en contra de las condiciones de entrenamiento de los modelos de IA, sospechosos de basarse en obras existentes sin la autorización de sus autores.



"La creación de películas con la IA se basa en el plagio", denuncia Joachim Salinger, representante del sindicato francés de artistas intérpretes (SFA-CGT).



"El hecho de generar un decorado concreto es posible precisamente porque que la IA ha sido entrenada sin respetar los derechos de propiedad intelectual", critica el actor.



Ante la revuelta de los artistas, las grandes plataformas como Netflix, Amazon y Disney aceptaron "entablar conversaciones", indicó el sindicalista.



Estas preocupaciones también llevaron a las autoridades francesas a reaccionar.



Durante su visita a Cannes, la ministra de Cultura, Catherine Pégard, anunció que el Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada (CNC), que desempeña un papel fundamental en la financiación del séptimo arte, no apoyará "obras en las que la IA sustituya al creador, en lugar de proporcionarle herramientas adicionales".



Sin embargo, sobre el terreno, los jóvenes directores ya ven en la IA una vía inédita para acceder a una industria que durante mucho tiempo ha estado cerrada.



Dawson, un artista oriundo de Grigny -una localidad a unos 20 km al sur de París-, se encuentra promocionando su trabajo en Cannes.



Director, actor y jefe de proyecto, Dawson creó un cortometraje con ayuda de la IA y lo envió a varios festivales internacionales.



Su filme fue finalmente seleccionado para el Festival de Cine de Newport Beach, en California, así como en Corea del Sur.



"Esta herramienta permitirá equilibrar un poco las oportunidades" en el cerrado mundo del cine, según Omar Dwason.



"Hay jóvenes con un talento enorme pero no entran en las escuelas de cine, los financiadores no les dan una oportunidad, cuando tienen historias extraordinarias que contar", expresó.



"Hoy en día, los grandes estudios ya utilizan la IA. ¿Por qué no iban a tener derecho a ella las personas con menos recursos? La IA nos permite contar nuestras historias. Porque, en el fondo, el cine consiste en contar historias", asegura.

