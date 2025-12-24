La historia de ‘Feliz Navidad’, el villancico latino más exitoso de todos los tiempos

Son solo dos frases, acompañadas por el sonido de una guitarra, cantadas en inglés y en español. Pero esa sencillez, precisamente, convierte a "Feliz Navidad" en un clásico de las fiestas.

Y no solo en América Latina. El hit del puertorriqueño José Feliciano conquista las ondas radiales -y ahora las playlists- del mundo anglosajón desde su estreno en 1970.

Es la única canción de un artista latino en el Holiday 100 de Billboard, lista festiva en la que ocupa el duodécimo lugar.

Versionada por estrellas como Celine Dion, Michael Bublé, Raphael y Gloria Gaynor, también tiene adaptaciones inesperadas: desde el K-pop de BTS hasta el metal de It Dies Today.

"Ha sido tan versionada por su sencillez y facilidad de réplica. Pero también por ser bilingüe. Cuando Feliciano sacó esta canción, había muy poca música navideña bilingüe y eso la hizo inmediatamente memorable y especial", le dice a BBC Mundo Leila Cobo, presidenta de Billboard Latin.

Cobo agrega que "Feliciano escribió el tema casi de broma".

"De hecho, no quería grabarlo por lo simple que era. Fue el productor quien insistió", añade.

El productor era Rick Jarrard, quien más tarde se convertiría en su gran amigo y colaborador. Fue él quien además le pidió que escribiera un sencillo para el álbum que también terminaría llamándose "Feliz Navidad".

Getty Images José Feliciano ganó dos Grammy en 1968, con apenas 23 años. Pero ese mismo año vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera artística.

"Sentí pánico", contó el artista en una entrevista con el programa Today de NBC News.

"Porque se han escrito tantas canciones navideñas maravillosas, por gente como Irving Berlin. Y pensé: bueno, ¿cómo voy a escribir una canción que esté a la altura de esas?", sostuvo.

Pero lo hizo.

Ahora Feliciano -con 80 años, siete premios Grammy y un Latin Grammy en más de seis décadas de trabajo- suena cada Navidad alrededor del mundo.

Sin embargo, la inspiración para el tema que lo inmortalizó le llegó en uno de los momentos más oscuros y difíciles de su carrera.

El golpe del himno nacional

El éxito musical de José Feliciano, un artista ciego de nacimiento, oriundo de Lares, un pueblo del oeste rural de Puerto Rico, comenzó en la década de los 60.

Para entonces cantaba en inglés. Su familia había emigrado a Nueva York cuando él tenía tan sólo 5 años. Allí aprendió guitarra y mezcló los ritmos latinos con el soul y el blues en los escenarios de Greenwich Village.

En 1968, gracias a su versión de Light My Fire de The Doors, ocupó los primeros lugares en las listas de Billboard y recibió dos Grammy.

Algunos críticos lo consideraban por entonces uno de los mejores guitarristas vivos, con una enorme inventiva y capacidad interpretativa.

Pero esa originalidad no siempre fue entendida y ese mismo 1968 le supuso un enorme costo al artista.

Era 7 de octubre y un joven Feliciano de 23 años llegó con sus gafas de sol y su guitarra al quinto partido de la Serie Mundial de Béisbol entre los Tigres de Detroit y los Cardenales de San Luis.

Frente a un estadio lleno entonó el Star Spangled Banner, el himno nacional estadounidense. Lo hizo de forma poco convencional, con toques de blues, soul y jazz, y mucho ritmo, lejos de la solemnidad tradicional.

Los Tigres ganaron, pero luego del juego de lo que menos se habló fue del deporte.

La interpretación de Feliciano fue repudiada por gran parte de los presentes, quienes le abuchearon, por considerar su versión una falta de respeto. Los medios, por su parte, tildaron su forma de cantar como un "sacrilegio".

Getty Images Feliciano compuso "Feliz Navidad" en el verano boreal de 1970 en los estudios de RCA en Los Ángeles, California.

Incluso pidieron que fuese deportado, aunque es ciudadano estadounidense por nacer en Puerto Rico.

"Arruinó mi carrera", comentó el músico en una entrevista en 2006 con la agencia Associated Press.

"Las emisoras de radio dejaron de hacer sonar mi música. Fue realmente un momento duro para mí", añadió.

De acuerdo con el artista, su versión buscaba resaltar la herencia afrodescendiente del país, que él conocía de cerca por haber crecido en la diversa comunidad neoyorquina.

"Sobre todo, quería expresar el amor que siento por este país en el que vivo. Cuando eres un pionero, es difícil. Lo hice a mi manera, con sentimiento, con soul", continuó.

Las Ligas Mayores de Béisbol señalan en un blog que Feliciano fue el primer artista en darle un giro al himno nacional durante un partido, y que su hazaña fue lo que permitió que artistas posteriores como Jimi Hendrix y Whitney Houston interpretaran sus propias versiones.

Luego de esa controversia, y en medio del boicot de las emisoras de radio, fue que llegó "Feliz Navidad".

La nostalgia boricua

"No queríamos sacar un álbum navideño sentimental. Así que decidimos hacerlo de otra manera", le contó Feliciano a NPR en 2020, cuando su exitoso tema cumplió 50 años.

Por eso la melodía de Feliz Navidad es alegre, mencionó el artista en esa misma entrevista. Esto no significa que no esté cargada de nostalgia, la misma emoción que, según dijo, lo impulsó a escribirla.

Feliciano, miembro de una familia de 11 hermanos, recordó que aquel verano boreal en el que se encerró en los estudios de RCA en Los Ángeles para producir el álbum junto a Jarrard, extrañaba profundamente a sus seres queridos.

Pensó entonces en cómo su familia boricua celebraba la Nochebuena: con las parrandas, esos villancicos que los puertorriqueños suelen cantar de casa en casa y que, a diferencia de los que se entonan en EE.UU., se acompañan con los sonidos de los panderos de plena y otros instrumentos como las maracas y el cuatro (similar a una guitarra, pero con 10 cuerdas y un sonido agudo).

"Había otras canciones navideñas que eran bilingües. Por ejemplo, había una canción de Hugo Ríos, 'Mamacita, ¿dónde está Santa Claus?'. Pero 'Feliz Navidad' era una entidad por sí misma. Expresaba la alegría que sentía en Navidad y, al mismo tiempo, el hecho de que me sentía muy solo. Extrañaba a mi familia, extrañaba cantar villancicos con ellos. Extrañaba toda la escena navideña", sostuvo en su entrevista con Associated Press.

Cobo, de Billboard Latin, afirma que "Feliz Navidad" le recuerda a "Despacito", el afamado tema de los también puertorriqueños Daddy Yankee y Luis Fonsi.

"Creo que en su momento, "Feliz Navidad" debió haber sido una revelación para las personas que no hablaban español y se dieron cuenta de que podían decir Merry Christmas en otro idioma", comenta la periodista, editora y autora.

"Vislumbró las posibilidades comerciales de la música en español", indica.

En 2009, "Feliz Navidad" entró al Salón de la Fama de los Grammy.

La vida de Feliciano, que en el momento de componer el tema atravesaba uno de sus periodos más difíciles, fue "transformada por completo".

"Este álbum ('Feliz Navidad') lo estableció como un artista que también cantaba música original e inédita. Y la canción del mismo nombre es por la cual es más recordado y versionado. Es también la que le trae más dinero todos los años", comenta Cobo.

Feliciano le dijo a Today que cree que su canción fue tan exitosa "porque nos une a todos": "Nadie puede molestarse porque alguien cante 'Feliz Navidad' en español o en inglés".

En 2006, el periodista de Associated Press Adrian Sainz le preguntó al boricua qué sentía al ser considerado el primer artista latino en la historia en lograr un crossover exitoso al mercado anglosajón.

Respondió que se sentía "orgulloso", feliz de "abrir puertas" para otros intérpretes de habla hispana.

Y agregó: "Sólo espero que no perdamos lo que tanto luchamos por conseguir".