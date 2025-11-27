La historia de Escats, la banda tica que regresa 21 años después de su nacimiento

A más de dos décadas de aquel ensayo improvisado que dio origen a Escats, la icónica banda costarricense vive un renacer artístico que mezcla nostalgia, madurez y una apuesta firme por mantener su esencia.

Tras diez años de ausencia y un silencio marcado por circunstancias inesperadas, el grupo vuelve con nueva música, un videoclip recién lanzado y una serie de presentaciones que los reconecta con su público.



En conversación con Teletica.com, Joaquín “Kin” Rivera Jinesta —baterista, productor y uno de los fundadores— hace un recorrido por los inicios, la pausa y el renacer de una de las agrupaciones más influyentes de la balada pop nacional.



Un jamming que cambió todo



Escats nació en diciembre del 2004 casi por accidente. Rivera recuerda que, durante un ensayo con el reconocido músico argentino-costa­rricense Nito Mestre, él y sus compañeros —Luis Alonso Naranjo y Nelson Segura— improvisaron un jamming que terminó marcando su destino.

​“Nito nos dijo que en todos sus años de giras nunca había escuchado una banda como nosotros. Que debíamos pensar en hacer algo juntos”, recuerda Kin.

Motivados por ese comentario, organizaron su primer concierto meses después, en Grecia, todavía sin nombre y tocando principalmente covers en inglés y en español. La banda adoptó el nombre Escats tras una ocurrencia rápida inspirada en la técnica vocal del scatting del jazz, sin imaginar que se quedaría para siempre.



Tras su debut, Escats empezó a producir música original y lanzó su primer disco Para Quien Quiera Que Seas, Donde Quiera Que Estés, que les abrió las puertas del éxito. Entre 2006 y 2015 se consolidaron como una de las bandas más queridas del país con temas como Recuérdame, Cada Vez, Despacito y Tu Nombre, que se convirtieron en clásicos de la balada pop costarricense.



Pero en 2015, cuando estaban en plena gira de su tercer disco, un accidente de tránsito afectó gravemente la voz de Luis Alonso. La decisión fue inevitable:



“Luis quedó muy afectado y su voz empezó a alterarse. Decidimos parar la banda. Fue fortuito, pero necesario”, comenta el baterista.

Aunque se reunieron esporádicamente entre 2018 y 2020, la pandemia volvió a poner una pausa en el camino.



La vuelta: música nueva, escenarios grandes y un reencuentro emocional



El verdadero regreso llegó en 2023, cuando la banda apostó por un show en el Auditorio Nacional. Desde entonces, han retomado escenarios como Jazz Café, Paseo de las Flores, y ahora se preparan para un concierto en San Ramón el próximo 6 de diciembre.



Con el regreso también renació la creatividad. Tras regrabar Recuérdame en 2023, Kin instó a Luis Alonso a componer temas nuevos. Así nació Sin Que Importe Nada, su primer sencillo original en una década.



La canción fue escrita por Luis Alonso junto al compositor Hauri y producida por el propio vocalista. El videoclip se realizó gracias al apoyo de Nissan y su agencia Datsun, un impulso que llegó de manera inesperada.

​“Nos preguntaron qué venía nuevo. Les conté que teníamos una canción, pero sin presupuesto para video. Y nos dijeron: ‘los apoyamos’”, acotó Kin.

El video ya está publicado en sus plataformas y los comentarios del público han sido, asegura, “gasolina pura”.





“Volver al punto donde empezó todo”



El reencuentro con sus fanáticos ha sido emotivo. En un contexto donde los géneros urbanos dominan la industria, Escats decidió mantener su estilo sin adaptarse a modas pasajeras.

​“No quisimos cambiar nuestro estilo. Nos sostenemos en nuestra identidad musical y la gente responde a eso”, afirma Rivera.

El nuevo sencillo captura precisamente esa esencia: una balada poética y vulnerable que habla del amor que desordena todo y deja sin palabras.



Kin lo define como un regreso a su origen:

​“Volvemos al punto donde empezó todo: la música hecha desde el corazón”.

Por su parte, Luis Alonso expresó recientemente que retomar su esencia tras tantos años “le devuelve la vida”.



Lo que viene para Escats



La banda planea seguir componiendo —de hecho, Naranjo ya trabaja en un nuevo tema— y realizar pocos conciertos al año, pero con producciones de alto nivel.

​“Queremos shows bonitos, no tocar en cualquier lado. No saturar, sino ofrecer calidad”, dice Kin.

Escats también continúa desarrollando el guion del video oficial de Sin Que Importe Nada, mientras evalúan próximos pasos en esta nueva etapa.



Una banda que conecta generaciones



Con este regreso, Escats no solo retoma su carrera, sino que vuelve a tender puentes emocionales entre quienes crecieron con su música y nuevas generaciones que descubren su propuesta. Veintiún años después de aquel jamming improvisado, la banda vuelve a recordarle al país la fuerza de la música romántica y el valor de mantenerse fiel a la propia esencia.



La historia continúa. Y, como dice su nuevo sencillo, "sin que importe nada".

