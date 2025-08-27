La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce en cinco claves

Es oficial: la pareja más famosa de Estados Unidos va a casarse. La superestrella del pop Taylor Swift y el tres veces ganador del Super Bowl de la NFL Travis Kelce anunciaron su compromiso el martes en Instagram.​

Acá cinco datos sobre su historia de amor:

​1. La versión de Taylor

El camino de Swift para convertirse en la estrella del pop más grande del mundo ha estado plagado de vicisitudes, y no solo por los tropiezos en el amor que alimentaron sus exitosas canciones hasta que conoció a Kelce.



Esta sensación de la música ganó su primer Grammy con solo 20 años, cuando se dedicaba al country antes de dar el salto al pop.



Con ello, obtuvo un éxito arrollador, así como un gran escrutinio. Swift lidió con una disputa muy sonada con Kanye West y grabó de nuevo su catálogo de primeras canciones para recuperar su propiedad de una empresa de capital privado.



Tuvo romances muy comentados con actores de Hollywood y estrellas del pop. Además, se rumorea que Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston, Joe Jonas, Calvin Harris y Harry Styles figuran entre líneas en las letras de sus canciones.



El año pasado ganó su cuarto Grammy al Álbum del Año, el mayor número conseguido por cualquier artista, y concluyó la gira de conciertos más taquillera de todos los tiempos.

2. Un grande de la NFL

El camino propio de Kelce hacia la grandeza en el fútbol americano también ha tenido algunos baches.

Mientras jugaba al fútbol americano universitario, fue suspendido por consumo de marihuana.

Su hermano mayor, Jason, presionó al cuerpo técnico para que le diera otra oportunidad a Travis, y volvió a recomendarlo cuando los Kansas City Chiefs lo seleccionaron en 2013.

Kelce ha desempeñado un papel fundamental a medida que los Chiefs pasaron de ser una franquicia en decadencia a una dinastía de la NFL. Ahora se le considera uno de los mejores alas cerradas de la historia de este deporte.

Ha ganado tres Super Bowls y ha perdido dos, incluida una dolorosa derrota ante los Philadelphia Eagles este año que acabó con los sueños de un histórico "triplete" de los Chiefs.

3. Love story: ¿cómo comenzó?

Durante la gira Eras de Swift, que recaudó $2.000 millones, repartir "pulseras de la amistad" hechas a mano con mensajes escritos se convirtió en un ritual muy apreciado entre los fans.

Kelce dio un paso más e intentó conocer a Swift entre bastidores en un concierto en Kansas City en 2023 y entregarle una pulsera con su número de teléfono.

Pero su plan se vio frustrado al descubrir que Swift no ofrece encuentros con los fans -ni siquiera con las estrellas de la NFL- antes o después de sus conciertos "porque tiene que cuidar su voz", como Kelce lamentó en su pódcast poco después.

Swift, sin embargo, quedó encantada cuando se enteró de la romántica artimaña. "Empezamos a salir justo después de eso", declaró a la revista TIME.

​4. Controversia

Swift se convirtió rápidamente en asistente habitual a los partidos de los Chiefs de Kelce.

La audiencia y la venta de entradas de este deporte, ya de por sí muy popular en Estados Unidos, se dispararon a medida que las cámaras enfocaban sus reacciones en los partidos.

Esto provocó críticas de parte de los fanáticos del fútbol americano, que consideraban que su deporte se estaba convirtiendo en un circo del mundo del espectáculo. Incluso, teorías conspirativas de la derecha aseguraban que su relación había sido inventada como "propaganda demócrata".

Al final, las distracciones no parecieron afectar a Kelce ni a los Chiefs, que ganaron el Super Bowl de esa temporada.

5. Compromiso

En una publicación conjunta en Instagram, la pareja mostró una serie de fotografías de Kelce proponiéndole a Taylor matrimonio de rodillas en medio de un jardín decorado con flores en tonos blanco y rosa, y un primer plano de un gran anillo de diamante.

No se han revelado detalles ni la fecha de la boda.

El compromiso se produce en un momento muy movido para ambos: Kelce, entre rumores sobre su retirada, se prepara para el inicio de la temporada de la NFL el mes que viene; mientras que Swift tiene un nuevo álbum, The Life of a Showgirl, que saldrá a la venta en octubre.