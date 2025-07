“La gente lo pedía”: Jecsinior y Sarita Barboza presentan su tema 'En mi mente'

En medio de vacaciones, giras de medios y sus quince años, la joven cantante Sarita Barboza lanza su primera canción original grabada en estudio: En mi mente. Lo hace de la mano de Jecsinior, quien no solo la invitó a ser parte de su nuevo disco, El Padrino, sino que además se convirtió en una especie de guía y padrino artístico en el proceso.

El tema forma parte del cuarto corte promocional del álbum, y representa una oportunidad especial para ambos artistas.

“Yo sabía que Sarita no había grabado nada todavía, que cantaba covercitos por ahí… y dije: tiene que ser Sarita. Quería a alguien joven, con talento, pero sin esa primera oportunidad todavía. Ya la gente lo pedía (risas) y yo quería grabar con ella”, contó Jecsinior.

La colaboración nació tras una visita a la casa de Sarita. Él se reunió con sus padres y hermanos para proponerles el proyecto, y la respuesta fue inmediata: sí. Lo que no se esperaba era que la propia Sarita también compusiera canciones.

“Me llevé una grata sorpresa. Se sentaron y empezaron a sacar un montón de canciones. Sarita me mostró cuatro temas de despecho. Le dije: yo creo que no me veo cantando con una niña una canción de despecho… y entonces ella dijo: yo tengo otra”, recuerda el artista.