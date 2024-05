La Gala del Met, cita obligada de las estrellas, lista para apoderarse de Nueva York

Nueva York se prepara este lunes para recibir a una constelación de celebridades vestidas con exceso y extravagancia por los más grandes diseñadores en la Gala del Met, la cita filantrópica ineludible entre las estrellas que combina moda, sociedad y cultura popular.



Joseph Setaro, estudiante de finanzas de 20 años, está preparado para esperar durante varias horas y ver desde un lugar privilegiado el desfile de famosos sobre las escaleras del Museo Metropolitano de Arte, el prestigioso recinto de la Quinta Avenida frente al Central Park.



Es la primera vez que el joven se asoma a la gala, y espera ver "quizá, a todas las (hermanas) Kardashian" o a las cantantes "Katy Perry y Billie Eilish".



También espera que desfile la actriz Zendaya y ver al príncipe del reguetón Bad Bunny, entre los coanimadores de estos 'Óscar' de la moda en 2024. Así como a Jennifer López o al actor de películas de Marvel Chris Hemsworth y a la suma sacerdotisa del evento, la editora de Vogue, Anna Wintour.



Entre los cientos de fanáticos que se preparan para ver la velada detrás de las barreras, al otro lado de la calle, el estudiante promete quedarse hasta el final, o hasta que él y sus amigos "estén satisfechos".



Todo un evento global, la Gala del Met tiene sus códigos y una temática de vestuario, a partir de los cuales prestigiosos diseñadores se inspiran para hacer atuendos únicos, a menudo desproporcionados y extravagantes.



Después de un homenaje a Karl Lagerfeld el año pasado, el tema de este año es el "Jardín del Tiempo", un guiño al cuento homónimo del escritor de ciencia ficción J.G Ballard, que retrata la naturaleza efímera de la belleza.



TikTok en la alfombra roja

La cantante barbadense Rihanna es otra de las estrellas más esperadas de la velada. Se espera que también pase por la alfombra roja el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, cuya aplicación de vídeo popularísima entre jóvenes, y propiedad del grupo chino ByteDance, patrocina el evento.



TikTok ha sido acusada durante meses por las autoridades estadounidenses de espiar a sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos en favor de Pekín, y el Congreso aprobó recientemente una ley, que promulgó el presidente Joe Biden, a manera de ultimátum: o la compañía corta sus vínculos con ByteDance o será vetada en Estados Unidos.



La Gala del Met es un sueño para los fanáticos de las celebridades, pero su vocación inicial es filantrópica, pues es la principal fuente de financiación de "The Costume Institute", el departamento de moda del prestigioso museo.



Según The New York Times, un lugar en la cena de este año cuesta 75.000 dólares y una mesa completa asciende a los 350.000. La edición anterior recaudó unos 22 millones de dólares.



Tradicionalmente, el evento se realiza el primer lunes de mayo y acompaña la inauguración de la gran exposición de "The Custome Institute", que este año lleva por título "Bellas durmientes, el despertar de la moda", abierta al público desde el próximo 10 de mayo y hasta el 2 de septiembre.



La exposición brinda una inmersión en la gigantesca colección del departamento de 33.000 piezas, para revivir aquellas que son demasiado frágiles o desgastadas para usarse, y en medio de una atmósfera de sonidos, olores o imágenes.



El museo hizo una particular colaboración con OpenAI, la compañía especialista en inteligencia artificial generativa, para que los visitantes al final del recorrido puedan conversar con una celebridad neoyorquina del siglo XX, Natalie Potter, quien lució un impresionante vestido de cola el día de su boda, el 4 de diciembre de 1930.