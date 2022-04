¡La fiesta no murió! Por más lluvia que cayera, más de 30 mil personas gozaron de Picnic Festival

Este sábado 23 de abril, más de 30 mil personas disfrutaron del Picnic Festival 2022, aunque la lluvia fuera un obstáculo, los asistentes corearon sus canciones favoritas de los diferentes artistas que se presentaron y siguieron la fiesta por muchas horas.

El evento dio inicio al mediodía y terminó alrededor de las 2:30 a. m. con la presentación del rapero estadounidense, T-Pain.

Todo el cronograma se vio retrasado por las lluvias, los artistas salieron unas tres o cuatro horas más tarde de lo programado en el Centro de Eventos Pedregal, Belén.

Créditos: María José Quesada





A pesar de que el espacio junto a la tarima Picnic estaba hecho un lodazal como se muestra en la imagen, las personas lograron posicionarse para cantar y bailar.

Explosión de talento

Festivales como este son tan exitosos porque logran complacer a todos los asistentes por la gran parrilla de artistas que ofrecen.

La tarima principal de Picnic empezó a eso de las 4 p. m. con la presentación de Dalex, un rapero estadounidense que hizo su mayor esfuerzo para animar a las personas a pesar del gran aguacero que había en el momento. Luego siguió su colega Feid, el colombiano continuó con la tarea de mantener los ánimos altos.

Créditos: María José Quesada





Desde Montería, Colombia, Manuel Turizo encendió el escenario con su presentación, en la cual hasta se quitó la camisa. Los asistentes corearon sus éxitos Te Olvido, de 100 a 0, La Nota... esta última canción la interpretó dos veces debido a un fallo técnico que lo dejó sin sonido a eso de las 6:58 p. m. Sin embargo, la gente le dio el apoyo y siguió cantando con él.

​

Créditos: María José Quesada





El panameño Sech aparte de cantar tocó el piano y la batería al ritmo de sus canciones Otro Trago, Relación y Sal y perrea.





En el otro escenario llamado Jogo se presentaba al mismo tiempo una de las bandas de reggae más querida por los costarricenses, Cultura Profética de Puerto Rico. Con su mensaje de no violencia y más respeto y amor, los boricuas interpretaron Caracoles, Ilegal, La Espera y Saca, prende y sorprende.





Créditos: María José Quesada





Regresando al stage Picnic, se presentó a las 10 p. m. uno de los artistas con más trayectoria del festival: Juanes. Complació a los costarricenses con sus mayores éxitos: La camisa negra, Es por ti, Me enamora, Para tu amor... y hasta le rindió tributo a Bob Marley con Could you be loved, a Joe Arroyo con Rebelión y a Metallica con Enter sandman (colaboración).

Créditos: María José Quesada





En la tarima Jogo, subió el grande Tarrus Riley y desde Jamaica trajo todo el sabor con sus piezas Love Salute, Let me in y Just like that.

Créditos: María José Quesada





Para las 11 p. m. se presentó el puertorriqueño Jhay Cortés en la tarima Picnic. A pesar de tener un fallo técnico a las 11:46 seguido por otro un minuto después, puso a bailar a miles de personas.

Créditos: María José Quesada





Y con gran expectativa todos estaban esperando la presentación de Farruko, última en el escenario Picnic. El puertorriqueño combinó su música tradicional de reggaetón con mensajes de perdón, amor y alabanza a Dios.

Créditos: María José Quesada





Repetidamente, le decía al público "Qué Dios los bendiga". Cantó las canciones más importantes de su carrera como 6 a. m., Que hay de malo, Obsesionado, La Tóxica y para finalizar Pepas a eso de las 2:06 a. m. de este domingo.

Aparte de la música, en Picnic Festival hubo variedad de gastronomía con un mercadito de foodtrucks y hasta uno de emprendimientos nacionales.

Para el próximo sábado 30 de abril será la segunda fecha del Picnic Festival 2022.