“La elegida de Dios”: Periodista de ‘Buen Día’ revela nombre de su bebé

La periodista y presentadora de Buen Día, Carolina Monge, compartió con ilusión que su esposo, Víctor Barrantes, y ella ya eligieron el nombre de su primogénita.



Monge, quien está en la semana 19 de su embarazo, reveló que la pequeña se llamará Mariana, un nombre cargado de fe y significado especial para la pareja.

​“Queríamos un nombre relacionado con María, porque somos devotos de la Virgen y tenemos una linda historia de fe relacionada. Teníamos tres nombres posibles y le pedimos a Dios que nos diera la sabiduría para elegir el nombre según su propósito”, explicó la comunicadora a Teletica.com.

Según contó, fue su esposo quien tuvo la certeza primero.

​“Víctor me dijo que él sentía en su corazón que el nombre era Mariana. A mí siempre me ha gustado ese nombre y mucho más por su significado”, agregó.

Ese significado, resaltó Monge, encierra todo lo que sueñan para su hija.

​“Mariana es justamente ‘la elegida de Dios’ y ‘la gracia de Dios’ sobre nosotros”, aseguró.

Con evidente emoción, la presentadora se refiere a su hija como Marianita, a quien espera con alegría y rodeada del apoyo de su familia y compañeros del programa matutino.



El pasado 1.° de setiembre, la pareja había confirmado que su bebé sería niña, tras una cita médica con ultrasonido y prueba de sangre. Desde entonces, la expectativa giraba en torno a cómo la llamarían, decisión que finalmente quedó en manos de la fe y el corazón.

​“Marianita nacerá en enero", concluyó la periodista.



