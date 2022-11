La divertida anécdota sobre Costa Rica que Pimpinela siempre cuenta

Lucía y Joaquín Galán, del dúo argentino Pimpinela, se presentarán el próximo 19 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Heredia, en el marco de las celebraciones para sus 40 años de carrera.

Este martes, los artistas conversaron con Teletica.com sobre sus 40 años de trayectoria en una entrevista donde destacó una curiosa anécdota que vivieron en nuestro país durante una visita en los años 90.

"Es una de las anécdotas que siempre contamos cuando nos preguntan algo gracioso o divertido. Bueno, era una actuación que hacíamos en un hotel (Herradura) muy lindo en San José. Había mesas alrededor de la piscina y un elevador de cristal que estaba justo atrás del escenario. Nuestro productor dijo: “bueno, cuando se presenten los focos van a iluminar al ascensor y ustedes van a empezar a bajar” y yo no quería, me parecía que era medio riesgoso. Pero bueno. Cuando dijo al público: "Con ustedes, Pimpinela”, los focos iluminaron el ascensor, nosotros bajamos y cuando llegamos al nivel del escenario alguien llamó el ascensor de nuevo, así que volvimos a subir unos 11 pisos y se subieron unos japoneses que no tenían ni idea de quienes éramos, pensaban que éramos los novios de la boda que había abajo", recordó entre risas Lucía Galán.