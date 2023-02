La delicia del R&B y del blues se fusiona en la nueva canción de Stephie Davis, artista limonense

"El amor por la música empezó desde que soy muy pequeña. En mi casa siempre había instrumentos, como una batería y un teclado. Mi papá es amante de la música y me sembró esa semillita. Desde que tengo memoria la música es parte de mí. El primer contacto fue con el góspel music y ya después cuando fui creciendo escuchaba más música urbana como reggae, hip hop, R&B, y empecé a formar mis gustos musicales.

"Empecé a componer y a los 22 años me fui a San José a vivir y conocí a otras personas en este medio y empecé a grabar en estudio. He aprendido y crecido montones y he tenido el placer de colaborar con muchas personas", agregó la artista.