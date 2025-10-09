La Chirichota llega a Costa Rica con humor y música clásica

La reconocida agrupación española La Chirichota traerá por primera vez a Costa Rica su exitosa comedia musical Vuelven los Clásicos, el próximo 8 de noviembre en el Teatro Melico Salazar.

Con un espectáculo que combina humor inteligente, sátira musical y creatividad escénica, la compañía promete conquistar al público costarricense con carcajadas y reflexión.



Tras triunfar en España y varios países de Latinoamérica, La Chirichota presenta una propuesta única: compositores clásicos como Wolfgang Amadeus Mozart despiertan en la actualidad para confrontar los sonidos y valores de la industria musical moderna.

Entre risas y crítica social, los artistas interpretan distintos géneros con armonías elaboradas, ofreciendo un espectáculo que une música, teatro y comedia de alto nivel.



El grupo, compuesto por siete artistas —Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Alberto Vila, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos—, destaca por su trabajo coral que equilibra actuación, canto y puesta en escena.

Originaria del carnaval de Gran Canaria, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un referente internacional de humor musical, con presencia destacada en redes sociales, donde han superado los 600.000 seguidores en TikTok en apenas tres meses.



Las entradas están disponibles a través de eticket.cr. Se ofrece Tasa Cero a 3 meses y los precios van desde ₡29.000 hasta ₡54.000, dependiendo de la localidad.



Precios por localidad:

​Luneta central: ₡54.000.

Luneta lateral: ₡47.000.

Palcos primer piso: ₡47.000.

Balcón segundo piso: ₡47.000.

Palcos segundo piso: ₡42.000.

Balcón tercer piso: ₡39.000.

Palcos tercer piso: ₡36.000.

Galería cuarto piso: ₡29.000.

Su talento ha sido reconocido por figuras internacionales como Alejandro Sanz, Nahuel Pennisi y Silvia Cruz. Actualmente, La Chirichota realiza una gira internacional por España y Latinoamérica, consolidándose como una de las propuestas más frescas y virales del panorama iberoamericano.





