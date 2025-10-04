"La banda sonora de mi vida": fans de Taylor Swift acuden en masa a ver su nueva película

Con brazaletes de amistad en la muñeca y plumas en la cabeza, Temple Daniel dice que no se iba a perder por nada del mundo el estreno de la película que acompaña el lanzamiento de "The Life of a Showgirl", el nuevo álbum de Taylor Swift.



"Siempre ha sido la banda sonora de mi vida y estoy muy emocionada de empezar esta nueva etapa con ella", dijo Temple a la AFP el viernes cerca de una sala de cine en Washington.



Esta joven de 21 años es solo una de los millones de "swifties" -como se conoce a los seguidores de la estadounidense- para quienes el lanzamiento del nuevo trabajo de la superestrella del pop es un evento de gran importancia.



El duodécimo álbum de estudio de la artista, que se estrenó este viernes, se volvió el lanzamiento más escuchado en "streaming" en lo que va de 2025.



Fanáticos de una decena de países asisten masivamente a los teatros para ver "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", la película que acompaña el disco y que solo estará en cartelera tres días.



También hay un vistazo del video de la primera canción del álbum, "The Fate of Ophelia".



Pero, sobre todo, esta es una oportunidad para cantar y bailar las canciones con otros fans.



Swift "realmente ha convertido la experiencia solitaria de los 'swifties' -estar en tu habitación escuchando su música con audífonos- en una gran comunidad de la cual es genial hacer parte", dijo Temple.



Holly Hebden dice que ha sido seguidora devota de Swift desde el lanzamiento de su álbum "Fearless" de 2008. Ha ido a varios conciertos, incluyendo el Eras Tour, que batió récords y terminó el año pasado.



Para ella, el sentido de comunidad de los "swifties" es muy importante.



"Hemos asistido a las noches de club de Taylor Swift, intercambiando brazaletes de amistad, visto a la gente pasear con suéteres, y hemos desarrollado un sentimiento de afinidad con personas con las que ni siquiera hemos hablado", afirmó.





- Más que vender entradas -



La comunidad de fanáticos no solo es valiosa para los que hacen parte a ella, sino que también para la propia Taylor Swift, dijo a la AFP Robin Landa, profesora especializada en publicidad y marca de la Kean University, en Nueva Jersey.



"Para Taylor Swift va más allá de vender entradas", dijo. "Se trata de darles a sus fanáticos un lugar para reunirse, celebrar y que experimenten la música juntos".



"La exclusividad de una función de solo tres días crea una sensación de genuina urgencia y hace que la participación se sienta especial, casi como asistir a un concierto en vivo", agregó.



Además, dice Robin, el hecho de que la película presente contenido exclusivo y comentarios detrás de escenas, "hace que los fanáticos sientan que están obteniendo acceso exclusivo de información privilegiada".



Monique Thomas O'Brien, de 49 años, había escuchado el álbum completo al menos tres veces desde se lanzó horas antes.



Para ir a ver la película eligió, además de los obligatorios brazaletes de amistad, un vestido verde de lentejuelas como tributo a la estética del álbum, que llega en medio de profundas divisiones políticas en Estados Unidos.



"En los tiempos que corren en nuestro país, voy a aprovechar cualquier oportunidad de liberarme por un momento de la pesadez, y espero que todos los demás también puedan hacerlo", dijo.



Kerry Brookes, de 54 años, comparte esa sensación y dice que la película de Swift es una oportunidad para "divertirse un poco".



"Pienso que todo es tan deprimente en este momento", dijo.



"Así que ponte unas plumas y un poco de brillo. ¿A quién no le gustaría eso ahora mismo?".

