“La actuación es mi vida”, dice Marcela Ugalde de 'La Ofi'

Marcela Ugalde es una reconocida actriz, quien actualmente hace el papel de la miscelánea "Esperanza López" en el programa de Teletica La Ofi.

Tiene 27 años en la actuación y asegura que su carrera es "todo, la actuación es mi vida".

Ha trabajado en teatro y en televisión. Entre sus monólogos más importantes está "Baby Boom en el Paraíso", además de obras de teatro como "Sexus Benedictus", "La noche fuerte del sexo débil" y "Suegras bárbaras".

Estas obras la han marcado porque ganó dos Premios Nacionales de Teatro como “mejor actriz”, gracias a su actuación.

Ugalde es creadora de diferentes personajes como Eustaquia y la conocida Elvira.



Además, ha trabajado con actores de gran trayectoria en el país como Lucho Barahona, Ana Poltronieri, Mariano González, Roxana Campos, entre otros.

"En La Ofi me siento espectacularmente feliz porque venimos de un año y resto de estar paralizados por la pandemia, esto afecta en la parte emocional, porque actuar no es solo mi pasión, sino mi trabajo, entonces en La Ofi puedo volver a trabajar y hacer lo que tanto amo y, además, estoy trabajando con un equipo maravilloso, en un canal con el que estoy sumamente agradecida porque me ha tomado en cuenta en sus diferentes producciones (Dancing with the Stars). Además, con un equipo humano precioso como el Teatro El Triciclo y Televisora de Costa Rica, así que estoy muy contenta y feliz es un equipo de actores con mucha experiencia", contó Ugalde.

Su participación en La Ofi es el regreso a la televisión como elenco fijo, porque estaba fuera desde hace siete años. Antes había trabajado en La Pensión por 14 años.