Kings of Leon lanza su octavo álbum

La banda multiplatino de rock, Kings of Leon, lanza oficialmente su octavo álbum de estudio llamado “When You See Yourself”.

El álbum fue grabado en los famosos Blackbird Studios de Nashville y producido por el ganador del Grammy, Markus Dravs.

La revista Rolling Stone señala que "el octavo álbum de la banda es un rock de la mente".

"Se lanza y se eleva con pistas de guitarra vibrantes que caen en cascada a través de algunos de los riffs más sucios que la banda ha grabado desde el movimiento “New South – meets - neo –Strokes”, sonidos del rock de garaje de sus dos primeros álbumes... Este disco podría sorprenderte", agrega la publicación.

La banda también estrenó un nuevo video para el sencillo “Stormy Weather.”

Desde su debut en 2003, Kings of Leon han lanzado siete álbumes: Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013) y Walls (2016).

La banda vendió más de 20 millones de álbumes y casi 40 millones de sencillos en todo el mundo.

Si desea más detalles sobre este nuevo lanzamiento, puede ver el video adjunto.