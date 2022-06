Kimberly Loaiza tras sufrir caída: ¡Bendito Dios fue en el ensayo general y no en vivo!

Por Luanna Orjuela Murcia | 27 de junio de 2022, 17:21 PM

La modelo Kimberly Loaiza sufrió una caída, el sábado anterior, cuando bailaba junto a su pareja, Erick Vázquez, en el ensayo general de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica (ver video adjunto).

"Sí, nos caímos en el ensayo general. Fue un golpe bastante fuerte, en el cual yo evité caer en el tobillo (lesionado), más bien puse la rodilla, porque yo dije 'el tobillo no se puede joder más'", dijo sobre las molestias que había presentado previamente.

Pero, con toda la actitud, aprendió mucho de esta experiencia: en vez de enojarse y frustrarse, vio la caída como una oportunidad para tomar más impulso al levantarse.



"A la hora de caerme pensé ‘no gano nada enojándome o llorando'. Y lo veo así en la vida, todo lo malo que a usted le pase, agarre el lado positivo para poder sobrellevar mejor las cosas. Entonces, nos caímos y yo me moría de la risa, le decía a Eric, '¿cómo nos vamos a caer?' (entre risas). Son cosas que pasan, esto puede pasar en vivo, entonces, ya viste como yo reacciono, me levanto y sigo como si nada. Se trata de agarrar esto como un aprendizaje: a la hora de caernos no quedarnos ahí, sino agarrar impulso para levantarnos con más fuerza.

"No me sentí mal por la caída. ¡Bendito Dios fue en ensayo general, no fue en vivo! Son cosas que pasan en la competencia y en la vida, y está en uno ver cómo lo afronta. Nada gana uno enojándose", agregó la modelo y presentadora.

Este domingo, Kimberly Loaiza encabezó, junto a Mauricio Hoffmann, la tabla de puntuaciones: con 19 puntos, ambos participantes empataron en la primera gala de DWTS.