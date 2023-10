Kim Hyun Joong, uno de los íconos del K-Pop, vendrá a Costa Rica

Kim Hyun Joong, reconocido desde su debut como líder y vocalista de SS501 en 2005, ha ganado fama internacional gracias a su participación en programas como "We Got Married" y su papel icónico en "Boys Over Flowers". Además, por su éxito musical en solitario con álbumes como Break Down, LUCKY y ROUND 3, así como su talento actoral en dramas como "Playful Kiss" y "When Time Stopped".