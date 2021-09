Kike Ramírez de 'Nace una Estrella' dará concierto

Kike Ramírez, exparticipante que logró el segundo lugar en el programa 'Nace una Estrella', dará un concierto este jueves.

El evento durará dos horas, empieza a las 6 p. m. y termina a las 8 p. m. en el restaurante de carnes Doña Doris en San José centro.

Kike, finalista del programa de canto, interpretará temas en español como baladas, y del género pop. Además, complementará con temas en inglés.

Hará un recorrido por canciones desde 1980 hasta los 2000s. Será un ambiente familiar y divertido.



La entrada en preventa tiene un costo de ₡3.000 y el día del evento ₡4.000. Si desea reservar puede hacerlo al 8978-5555.

Tras su paso por 'Nace una Estrella' el sancarleño nos comentó "he visto el aumento de seguidores no solo en redes sociales, sino que en trabajo, porque la gente me escribe por todos los medios y de todos los rincones del país".