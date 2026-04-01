Kike de Heredia: “La enfermedad se comió el 90% de los pulmones, no hay nada que hacer”

El músico costarricense Kike de Heredia enfrenta una de las etapas más complejas de su vida tras ser diagnosticado con una enfermedad pulmonar progresiva que ha reducido su capacidad respiratoria a niveles críticos.

Según relató en entrevista con Gustavo López en el programa Casual con Tavo López, la condición —identificada como enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID)— ha afectado hasta el 90% de sus pulmones.

​“Ya esta enfermedad se comió el 90% de los pulmones, no hay nada que hacer”, le indicó su especialista, quien incluso le recomendó regresar a casa ante la falta de tratamiento efectivo.

A pesar del panorama médico, De Heredia asegura que continúa activo.

​“Tengo como un 10% en cada pulmón… y sigo tocando trompeta”, afirmó.

El artista explicó que los primeros síntomas aparecieron en 2023, cuando comenzó a experimentar dificultad para respirar tras una gira. Inicialmente, se pensó en una infección, pero tras estudios más profundos, el diagnóstico confirmó una enfermedad degenerativa.

“Caminaba 10 metros y tenía que parar. No podía respirar”, recordó sobre los momentos más críticos.

Sin embargo, el músico sostiene que ha experimentado mejorías parciales que le han permitido retomar algunas actividades, incluyendo presentaciones y ejercicio moderado.

“Camino media hora, toco trompeta… mientras no llegue ese día, vivo tranquilo”, expresó.

El artista atribuye su resistencia a la fe, asegurando que su caso trasciende lo clínico.

​“Yo no puedo, pero Dios sí puede”, dijo, al referirse a su capacidad de seguir tocando un instrumento de viento pese a la limitada función pulmonar.

Aun así, reconoce que su condición es delicada y que enfrenta noches difíciles.

“Hay momentos en que tengo que ponerme una almohada para poder respirar”, confesó.

Lejos de enfocarse en el desenlace, De Heredia afirma que ha decidido vivir el presente sin temor.

​“Hay un día en que tengo que irme, quiera o no. Pero mientras no llegue ese día, voy a seguir haciendo lo que amo”, concluyó.

Puede repasar el programa completo en la app de TDMAX.



