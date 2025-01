Kike de Heredia espera permisos para llevar música a asilo donde está su amigo “Martina”

Hace diez días Roberto Quesada, más conocido como “Martina”, figura emblemática de la música nacional y vocalista de Los Hicsos, fue ingresado al Asilo de la Vejez Monseñor Claudio María Volio Jiménez, en Cartago centro.



Su excompañero de esta agrupación Carlos Enrique Rodríguez Hernández, conocido como Kike de Heredia, ha mostrado su preocupación y en una conversación con Teletica.com indicó que pretende venir a visitar a su colega, pero que no le han dado permiso para ingresar al asilo.

​"Llamé la semana pasada, hablé con una monja, les dije que quiero llevar música, para que me permitan entrar, apuntaron mi teléfono, pero no me han contactado. Yo quiero ir a ver a Roberto, pero me dijeron que solo la familia puede visitarlo, solo los hijos, por qué, no sé. Yo quiero llevarlo a un concierto que es para todos yo espero que dejen ver a Roberto", acotó Rodríguez.