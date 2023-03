Kike de Heredia asegura que médicos le descubrieron "mancha" en un pulmón

El reconocido cantante y predicador Carlos Enrique Rodríguez, popularmente conocido como Kike de Heredia, continúa mal de salud.



Luego de dar a conocer, a través de sus redes sociales, que se encontraba internado en el Hospital San Carlos por una dificultad respiratoria, la situación continúa.



Tras el resultado de unas placas realizadas este miércoles, el artista asegura que los médicos le descubrieron una "mancha" en su pulmón izquierdo, razón por la que se le dificulta respirar.



A pesar de que no se tiene un diagnóstico detallado, el artista no podrá hablar durante los próximos siete días y pide a los costarricense que continúen orando por su salud.



"Si en siete días no desaparece, tendré que internarme no sé por cuánto tiempo, pido su oración", dijo Kike de Heredia a Teletica.com.