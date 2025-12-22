Keylor Navas: invitado de lujo de Bad Bunny en último concierto en México



Keylor Navas, jugador del Pumas de México, fue uno de los invitados de honor del cantante puertorriqueño Bad Bunny en la famosa “Casita”, en su último concierto en suelo mexicano, este domingo 21 de diciembre.

En un video que circula en redes sociales se muestra al arquero costarricense muy bien acompañado por su esposa, Andrea Salas. Navas apareció vestido con una gorra negra y una sudadera.

La icónica “Casita” que Benito ha utilizado en la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour se ha convertido en el escenario perfecto para que el Conejo Malo tenga invitados de lujo y, en esta ocasión, no desaprovechó la oportunidad para tener la presencia del portero tico.

En cuanto a la parte deportiva, Keylor y su equipo, Pumas FC, finalizaron pretemporada el pasado 20 de diciembre, por lo cual les dieron unos días libres: esa es la razón por la que el tico aprovechó para asistir al concierto.

Por su parte, el puertorriqueño seguirá su gira internacional el próximo 9 de enero en Santiago de Chile.