Keyla Sánchez sobre supuestas imágenes desnuda: “Es IA, nadie tiene fotos mías así”

Desde hace unos días, circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería algunas fotografías de la expresentadora de televisión, Keyla Sánchez, completamente desnuda.

Por esa razón, Teletica.com contactó a la influencer, quien indicó que estas imágenes no son reales y, por el contrario, “son hechas con Inteligencia Artificial (IA)”.

​"No es la primera vez que me pasa algo así, yo trato de no darles pelota. Obviamente, son falsas, es IA, nadie tiene fotos mías así. Las personas que hacen eso son muy inteligentes, yo pienso que deberían usar esa inteligencia para algo lindo, agradable, algo bueno y no intentar dejar en mal a otra persona. "Las imágenes fueron sacadas de mis redes sociales y buscan alguna en la que salgas en vestido de baño y hasta ropa común y corriente, las agarran y las convierten en desnudos", dijo Sánchez.

La creadora de contenido indicó que no piensa denunciar a nadie, ya que “tiene mejores cosas que hacer” que empezar una pelea legal por algo que a ella no le afecta.

​"No pienso denunciar, creo que es importante enfocarse en lo importante y no en algo que no me afecta a mí, yo sé que no soy yo. Primero está mi familia, mi hijo y no voy a darme dolores de cabeza por una o varias personas que solo quieren sacar el morbo y llamar la atención con estas cosas.

“Lamentablemente, hay personas que sí pueden pensar que soy yo o tal vez que me dedico a vender este tipo de fotos, pero esa no soy yo”, añadió. ​

Sánchez no es la primera persona a la que le ocurre un caso así. Hace un tiempo, la modelo Johanna Villalobos sufrió una situación similar. También, a principio de año, estudiantes de un colegio en Pococí se dedicaron a desnudar con IA a compañeras y profesoras del centro educativo.

La expresentadora de televisión envió un mensaje de apoyo a esas mujeres.

"Lamentablemente, por trabajar en redes y subir miles de fotos, es algo a lo que nos exponemos, pero no está bien. Yo siempre pongo todo en manos de Dios, él es el que saca la bandera de victoria por uno y hay que tener una madurez muy grande para que esto no le afecte. Obviamente, es una situación que va a calar y hay comentarios que nos van a dañar, pero lo principal es enfocarse en que esa no soy yo, yo no lo haría y si alguien traicionó su confianza y publicó algún material que usted envió, denuncie. "Las personas que hacen esto tienen mamás, hijas, hermanas, novia y estoy segura que no es una situación a la que las quieran ver expuestas. También hay un daño psicológico, creo que las víctimas de estos casos deberían recibir tratamiento psicológico y buscar refugio en Dios y su familia", finalizó.

