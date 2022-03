Keyla Sánchez será operada este viernes en el Hospital del Trauma

La presentadora de “¡Qué buena tarde!”, Keyla Sánchez, fue trasladada al Hospital del Trauma, centro médico en el que será operada este viernes en horas de la mañana.

La también empresaria sufrió un aparatoso accidente de tránsito contra una de las estructuras del peaje de la Ruta 27, en Ciudad Colón, este jueves a eso de las 2:30 a. m.

Según su mamá, Katthya Granados, luego de la cirugía permanecerá al menos un mes en recuperación y después tendrá que someterse a un proceso de rehabilitación (ver video adjunto).



Granados contó a De Boca en Boca que, a nivel neurológico, su hija se encuentra bien, según las valoraciones médicas. Lo que tiene es una fractura en el fémur de la pierna izquierda.



“Sí hay que operarla, además de que es súper doloroso. Ella ahorita está con una pesa en la pierna de cinco kilos. Entiendo que deben tenerla así para que esté con esa pierna inmóvil”, relató la mamá de la presentadora.

Doña Katthya logró entrar al hospital esta madrugada y pudo ver a Sánchez después del susto que se llevó con su carro.

“Todos entramos, uno por uno. Primero entré yo, después fue Carlos (papá del hijo de Keyla), después fue el papá, mi esposo estuvo con ella (…) Yo lo que pido es oración”, dijo Granados.

Tras el accidente de tránsito, Sánchez estaba consciente, orientada y asustada; pero dándole gracias a Dios porque pudo haber sido mucho peor. Inclusive, le dijo a su mamá que se asegurara de que su hijo, Thiago, fuera hoy a la escuela porque tenía una tarea muy importante que entregar.



La madre considera que fue un milagro que su hija se haya salvado. "No me cabe la menor duda de que está protegida por Dios, muchos ángeles la acompañan, es un milagro, nada es producto de la casualidad, todo es la mano de Dios. El carro le salvó la vida, si fuera otro carro no estaríamos ahorita (hablando)", agregó.



La presentadora se someterá a varios exámenes médicos antes de su cirugía de este viernes.