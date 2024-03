Keyla Sánchez recibió docenas de rosas rojas por su cumpleaños

​"No es un miércoles cualquiera, no es un miércoles casual, no es un miércoles más del calendario, no. Porque hoy es mi cumpleaños, oficialmente, ahora sí: 32 añitos bien vividos, muy agradecida con Dios por tenerme acá con salud, con mi hijo, mi familia, con tanta gente que me quiere, trabajo, con ustedes, por supuesto.

"Estoy muy contenta, de verdad que amo cumplir años porque amo retroceder y decir, ¿dónde estaba?", señaló la ramonense.