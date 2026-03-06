Keyla Sánchez: "Nada ni nadie puede opacar la felicidad de regresar a mi casa"

Los presentadores Ítalo Marenco y Keyla Sánchez compartirán pantalla nuevamente, después de varios años sin trabajar juntos.



Las figuras coincidirán en el nuevo formato de Teletica, Batalla de Karaoke, que reunirá a cantantes aficionados de distintas zonas del país a partir del sábado 11 de abril.

Para ambos conductores, el reencuentro representa una oportunidad especial, marcada por la confianza y la experiencia que han acumulado a lo largo de sus carreras en televisión.

Marenco aseguró que la química será clave para el éxito del programa.

“Siempre es un gusto trabajar con Keyla”, comentó.

"Imagínense ahora, después de tantos años, con más experiencia y madurez; yo creo que va a ser un éxito total", agregó Sánchez.



El formato reunirá a 70 cantantes aficionados que competirán durante ocho semanas en una dinámica pensada para celebrar la música y el espectáculo del karaoke. En cada emisión, el público tendrá un papel protagónico, ya que será el encargado de elegir al ganador mediante una votación en tiempo real que se podrá seguir durante la transmisión.

Cada vencedor semanal recibirá ₡500.000 y avanzará a la gran final, donde los siete finalistas disputarán un premio mayor de ₡3 millones.

Keyla Sánchez e Ítalo Marenco.



​Para Keyla Sánchez, regresar a la pantalla con este proyecto significa reencontrarse con el público que la ha acompañado durante su carrera.

La presentadora señaló que ha recibido múltiples muestras de apoyo tras el anuncio del programa.

“No hay nada ni nadie que me vaya a opacar la felicidad y la tranquilidad de regresar y de estar en mi casa”, expresó.

Más allá de la competencia, los conductores coinciden en que el espíritu del programa será la diversión. Marenco aconsejó a quienes quieran participar que se atrevan a mostrar su esencia sobre el escenario. “El consejo es ser uno mismo. No importa si se desafina un poquito, lo importante es el show y disfrutar el karaoke”, afirmó.

Batalla de Karaoke promete convertirse en una verdadera fiesta musical para la audiencia costarricense.

Vea la entrevista completa en el siguiente video: