Keyla Sánchez muestra a sus seguidores momento en que casi se "desnuca"

"Bueno, resulta que a Thiago le encanta saltar, así que lo llevé a este sitio con inflables. Entonces me dice: 'Mamá, mamá, vamos a tirarnos juntos como de rollito', y bueno, yo siempre digo que sí a todo. Pero mi altura no es la misma que la de él. El tobogán es muy estrecho y acabé yéndome hacia la esquina, hacia la pared, y me di un golpe tan fuerte en la cabeza que dije: 'Me desnuqué'".