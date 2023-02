Keyla Sánchez: "Las personas que sacan provecho del dolor ajeno muestran lo que llevan en su corazón"

"No es bonito leer estos y otros titulares, es muy doloroso. Hay unos (titulares) que son ciertos, otros son mentiras y otros cambian la versión para obtener un beneficio. Esto solamente porque uno genera esos clics, pero uno al final es un ser humano, yo tengo un hijo, un trabajo y una familia.

"Sobre los influenciadores me da tristeza ver ese tipo de acciones para recibir algo a cambio: seguidores, patrocinios, entre otros, pero no se necesita burlarse de alguien ni disfrazarse, eso es jugar con el dolor de una familia entera, no se vale.

"Lo del accidente me hace reflexionar que todo en la vida se devuelve. Yo no voy a pretender que nunca más hablen de Keyla, pero hay cosas con las que no se juegan, como el arroz y los frijoles, como el trabajo que es sagrado, porque gracias a eso come mi hijo, estudia y demás. Esas personas que sacan provecho del dolor ajeno hablan de lo que ellos llevan en su corazón", comentó Sánchez a De Boca en Boca.