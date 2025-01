¿Keyla Sánchez está comprometida con su nuevo galán? Ella misma responde

La modelo e influencer Keyla Sánchez se describe como una “mujer enamoradiza”, que disfruta de estar en una relación sana con un hombre que la cuide y chinee.



Luego de casi un año de soltería, la ramonense le dio una nueva oportunidad al amor. Así lo confirmó en el pódcast Ke’Arda, que hace junto a Diego Bravo, cuyo nuevo capítulo estrenó este jueves 30 de enero en Spotify y YouTube.



Keyla dijo que su relación avanza “viento en popa” y disfruta de cada momento con el empresario Felipe Múñoz, su nuevo galán. En una entrevista con Teletica.com, este viernes, habló con entusiasmo sobre este tema.

​"A nivel sentimental, sí me gustaría mantenerlo en privado, pero mucha gente, yo sé que le gusta saber cómo estoy e incluso les da hasta cierto morbo si estoy soltera, si no, si estoy con alguien. A ver, para nadie es un secreto que en muchas ocasiones he dicho que soy muy enamoradiza, que me encanta todo lo que representa el amor: de pareja, de familia, de amigos. Y en este caso, pues sí, estoy conociendo a alguien, me llevo muy bien con esa persona. La verdad es que llegó en un momento en el que no lo esperaba ni lo buscaba ni nada por el estilo, pero las cosas se dieron, y la verdad es que sí, estoy disfrutando. Nos estamos conociendo, nos llevamos súper bien. Todo lleva un proceso, ¿verdad? No es como que conoces a una persona y de una vez te haces novio, te vas a vivir juntos y te casas.

"Si las cosas van funcionando como hasta ahora, pues uno ya piensa en una relación estable, seria y demás. Eso no quiere decir que uno esté conociendo a varias personas a la vez, porque en realidad nunca ha sido así. Siempre he dicho que me gusta mucho la vida en pareja como tal. No ando conociendo a un montón de personas. Ahora mismo estoy enfocada en muchas cosas a nivel personal y laboral, y, por supuesto, tengo a alguien que me apoya, que está ahí, y con quien nos estamos conociendo y pasándola divinamente. Así que si me ven con esa persona, pues no es de extrañarse ni nada por el estilo, porque obviamente no hay nada que esconder ni nada malo en ello", aclaró.