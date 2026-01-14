Kevin Jiménez y Ferlin Fuentes llegan a “generar conversación” en plataforma TDMAX

Periodista: Bernal Fonseca.

Los reconocidos periodistas Kevin Jiménez y Ferlin Fuentes se incorporan a la plataforma de contenido TDMAX con programas propios dirigidos a los apasionados del fútbol, a partir de febrero de 2026.



Kevin Jiménez se ha consolidado como una referencia informativa por su trabajo compartiendo exclusivas sobre movimientos en el mercado del fútbol costarricense, apoyado en una sólida comunidad digital. Además, forma parte de iniciativas orientadas al desarrollo de una liga de fútbol aficionado inspirada en formatos internacionales como la Kings League, con fuerte presencia en el entorno digital.



​“Me siento muy feliz de estar de vuelta. Tengo mucha ilusión por comenzar y contarles el trabajo que vamos a realizar. En las reuniones que tuvimos antes de anunciar este paso, pude ilusionarme con la cantidad de productos y cosas nuevas que trae el 2026 en TDMAX”, mencionó Jiménez.

Por su parte, Ferlin Fuentes es ampliamente reconocido por su trayectoria en el periodismo futbolístico, tanto en el ámbito escrito como televisivo. Ha colaborado con diversos medios como analista e investigador, experiencia que trasladará a su propuesta en TDMAX, donde combinará el análisis del fútbol nacional con la investigación periodística.

​“Estoy muy contento. Soy un periodista que disfruta del contenido en plataformas digitales y desde hace tiempo comprendí que era el espacio para seguir desarrollando mi carrera por el gusto de los aficionados a tener información inmediata. Espero generar conversación y así responder a la oportunidad brindada”, manifestó Fuentes.

Ambos llegan exclusivamente para la realización de estos contenidos en la app TDMAX.

De esta manera, la plataforma continúa fortaleciendo y diversificando su oferta de contenidos, que actualmente cuenta con 17 señales 24/7, entre los principales canales de televisión abierta y radio nacional, todo el fútbol nacional y contenido exclusivo donde se incorporarán ambos periodistas.



