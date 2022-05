Kendrick Lamar lanza nuevo tema y video de cara al próximo álbum

El estadounidense, Kendrick Lamar, ganador del Premio Pulitzer, sorprendió a los fanáticos la noche del domingo al lanzar una nueva canción y video musical antes de la esperada salida de su próximo álbum a finales de esta semana.



El clip de "The Heart Part 5", la quinta entrega de una serie de canciones que Lamar comenzó a lanzar en 2010, muestra al rapero transformarse en OJ Simpson, Kanye West, Jussie Smollett, Will Smith, Kobe Bryant y Nipsey Hussle.



Los "deepfakes", que resultan de manipular imágenes reales para crear piezas audiovisuales con personas que no fueron grabadas, son usados por Lamar para hablar desde la perspectiva de otros hombres negros como Smith o West, celebridades que han estado en el centro de la controversia reciente.



"The Heart Part 5" parece llamar a una mayor empatía y comprensión del impacto de problemas sociales como el racismo y la pobreza en las vidas particulares.



El nuevo tema utiliza un sample del éxito de Marvin Gaye "I Want You", una frase que también sirve como letra de cierre de Lamar.



La canción llegó a las plataformas de streaming antes del lanzamiento anticipado del viernes de "Mr. Morale and the Big Steppers", que sería el primer álbum de Lamar desde el aclamado "DAMN." de 2017.



El prolífico artista es aclamado por recurrir al verso para abordar las relaciones raciales y su propia búsqueda interna, con música que incorpora el jazz y relatos hablados.



Los fanáticos han esperado durante mucho tiempo el regreso de Lamar.



Después de recibir un Pulitzer por "DAMN." en 2018, el rapero seleccionó la banda sonora de la película "Black Panther", a la que aportó varias canciones, incluida su colaboración con SZA nominada al Grammy y al Óscar, "All The Stars".



Desde entonces ha hecho colaboraciones, como la del año pasado en el álbum de su primo Baby Keem.



En junio, Lamar será uno de los artistas cabeza de cartel del festival británico de Glastonbury.



