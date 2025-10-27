Keilyn Chacón, la barrilera puriscaleña que se convirtió en la más veloz de Teletica

Con 18 años, Keilyn Chacón ya es un nombre reconocido en el mundo del rodeo costarricense. Su pasión, disciplina y amor por los caballos la han llevado a brillar en una de las competencias más exigentes: las carreras de barriles.



El sábado anterior, esta joven puriscaleña se coronó como “la más veloz de Teletica”, tras imponerse con un tiempo de 15.633 en una competencia que reunió a las mejores 50 barrileras nacionales en la Cámara de Ganaderos de San Carlos. Con este triunfo, no solo obtuvo el título, sino también su clasificación para el Campeonato de Barriles que se realizará en diciembre en Pedregal, donde volverá a demostrar su talento.

Pero la historia de Chacón no empezó en una pista profesional. Su conexión con los caballos viene desde niña, y fue a los 13 años cuando descubrió que ese vínculo podía transformarse en una pasión deportiva.

“Empecé a los 13 años porque conocí el deporte al ver a otras barrileras practicarlo. Me inspiraron. Siempre he sido amante de los caballos, tengo relación con ellos desde pequeña”, contó a Teletica.com.

En la eliminatoria para diciembre, Keylin obtuvo el quinto lugar con un tiempo de 15.986.

Su compañera inseparable es La Bala, una yegua con la que corre desde hace dos años y con la que ha formado una dupla imparable.

“Entre namos constantemente, y cuando se aproximan las fechas de competencia lo hacemos todos los días”, explicó.