Kavvo y ChrisTodoBien dan salto internacional tras firmar con importante disquera

Los artistas nacionales Kavvo y ChrisTodoBien firmaron con Sony Music Publishing. Así lo confirmó la disquera “como parte de una alianza que busca fortalecer su proyección global y consolidar la presencia de la compañía en la escena musical de Centroamérica”.



La firma representa un movimiento estratégico tanto para la empresa como para los artistas, quienes en los últimos años se han posicionado como referentes del panorama musical costarricense gracias a su impacto en plataformas digitales y a su crecimiento sostenido dentro del género urbano y el pop latino.



Kavvo registra actualmente más de 100 millones de reproducciones en servicios como YouTube, Spotify, Vevo, Deezer y Pandora. Entre sus principales logros destacan los temas Amarrau, que se mantuvo en el primer lugar de YouTube durante 18 semanas y lideró Spotify por 12 semanas, y Close Friends, que alcanzó certificación Oro en Centroamérica. A esto se suma Choke, que dominó el ranking de YouTube por tres semanas consecutivas.



Su primer EP, Procedente, marcó un hito al colocar seis canciones simultáneamente en el Top 6 de Spotify Costa Rica, un logro inédito para un artista nacional. En 2024 lanzó su primer álbum, En la casa mami y, un año después, presentó la versión Deluxe de Procedente, ampliando el proyecto hasta convertirlo en un álbum completo.



Con respecto a reconocimientos, Kavvo fue galardonado con los Premios Estela de Guatemala como Mejor Artista Nuevo Streaming Centroamérica y Canción Más Sonada en Costa Rica. Además, ha sido telonero de artistas internacionales como Daddy Yankee, Don Omar, Tito El Bambino, Yandel, Boza y Micro TDH en conciertos realizados en Costa Rica.



Por su parte, ChrisTodoBien es productor musical, compositor y trombonista con formación académica en trombón tenor. Ha desarrollado más de 200 canciones, muchas de ellas junto a Kavvo, acumulando alrededor de 143 millones de reproducciones en plataformas digitales. Paralelamente, forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, lo que le permite integrar la música académica con la industria urbana y el pop contemporáneo.



Laura Mendoza, directora de Sony Music Publishing, afirmó que ambos artistas representan una nueva generación creativa del país y que esta alianza abre oportunidades para su posicionamiento global.



Con este acuerdo, Sony Music Publishing reafirma su compromiso con el talento costarricense y fortalece su estrategia de expansión regional, apostando por propuestas que ya muestran impacto real en el mercado internacional.