Katy Perry y novia de Bezos viajarán al espacio en cohete de Blue Origin

La cantante de pop Katy Perry y la periodista Lauren Sánchez, comprometida con el multimillonario Jeff Bezos, integrarán una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres en el próximo vuelo suborbital de Blue Origin, anunció la compañía aeroespacial el jueves.



Junto a ellas viajará también la copresentadora del programa CBS Mornings, Gayle King, la científica investigadora Amanda Nguyen, la exespecialista en cohetes de la NASA Aisha Bowe y la productora cinematográfica Kerianne Flynn.



El vuelo sería "en la primavera" boreal, según un comunicado de la empresa.



Se tratará del primer vuelo espacial compuesto exclusivamente por mujeres desde el histórico viaje en solitario de la cosmonauta e ingeniera rusa Valentina Tereshkova, en 1963.



Blue Origin, fundada por Bezos -dueño de la gigante del comercio en línea Amazon-, comenzó a enviar turistas y celebridades al espacio en 2021 a bordo de su cohete New Shepard, llamado así en honor a Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio.



Estas misiones salen del sitio de lanzamiento principal de la compañía en el oeste del estado de Texas.



Recientemente, realizó el primer vuelo de prueba orbital de su cohete más grande, el New Glenn.



Hasta la fecha, la compañía ha llevado a 52 personas al espacio suborbital en 10 misiones tripuladas.



Entre los famosos que en el pasado viajaron a bordo del New Shepard se encuentran Shatner William, legendario actor de la saga de ciencia ficción Star Trek, así como el propio Jeff Bezos, quien estuvo en el vuelo inaugural con tripulación.



Los precios de los billetes siguen sin revelarse, aunque a menudo se les dan asientos de cortesía a las celebridades.



Estos vuelos suelen durar apenas entre 10 y 11 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje. Sus pasajeros experimentan unos minutos la condición de microgravedad mientras su cápsula se eleva más allá de la denominada línea Karman, el límite internacionalmente reconocido del espacio, a 100 kilómetros sobre el nivel del mar.



El cohete propulsor realiza un aterrizaje vertical, mientras que la cápsula despliega paracaídas para un suave aterrizaje en el desierto de Texas.



Bezos, al igual que Elon Musk (la única persona más rica que él), tiene una pasión por el espacio.



Pero mientras Musk sueña con colonizar Marte, Bezos proyecta un eventual traslado de la industria pesada fuera de la Tierra a plataformas espaciales flotantes para así preservar el ambiente del planeta y "el origen azul de la humanidad".