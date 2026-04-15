Katy Perry, investigada en Australia por presunta agresión sexual

La cantante estadounidense Katy Perry está siendo investigada en Australia después de que la actriz Ruby Rose la acusara de agresión sexual en un local del centro de Melbourne en 2010, confirmaron las autoridades del estado de Victoria, sin ofrecer más detalles debido a que el caso sigue en curso.

Rose denunció en redes sociales que la cantante, actual pareja del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, la había agredido sexualmente cuando ambas eran jóvenes, en un episodio que, según la actriz, tardó años en poder procesar y hacer público. Los mensajes tuvieron gran repercusión mediática pero fueron eliminados.

La denuncia borrada en redes

Rose contó el lunes en su cuenta de Threads que, cuando tenía poco más de 20 años (ahora tiene 40), la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.

Perry "se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella", explicó la actriz, conocida por su trabajos en series como 'Orange is the New Black' o 'Batwoman'.

"Conté la historia públicamente, pero la cambié a una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo de otra manera", señaló la actriz, que reconoció que posteriormente Perry la ayudó a obtener su visado estadounidense.

El martes (14.04.2026) Rose afirmó haber formalizado la denuncia ante la Policía, razón por la que, a partir de ahora, no podrá comentar, compartir ni pronunciarse públicamente sobre los hechos ni sobre las personas implicadas, en cumplimiento con las indicaciones policiales, dijo.

El desmentido del representante de Perry

Un representante de Perry desmintió las acusaciones en una declaración a la revista Variety. "Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes", afirmó.

"Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados", añadió.

Perry es mundialmente conocida por éxitos como "Hot n Cold", "Roar" o "I Kissed a Girl".



