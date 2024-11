Karol G sobre polémica canción ‘+57’: “Me hago responsable y me disculpo de corazón”

La cantante colombiana Karol G rompió el silencio, este lunes, luego de la polémica por su nueva canción +57, single en el que colabora con Feid, Maluma, Ryan Castro, Ovy on the Drums y J Balvin, entre otros.

Pese a que el tema reúne a los artistas colombianos más importantes del género urbano, no ha causado furor por el talento de los intérpretes, sino por cuestionamientos a su letra.

La frase “mamacita desde los fourteen (catorce)” fue centro de la polémica, al ser considerada por algunos como una normalización de la sexualización de niñas. Además, ha desatado una ola de críticas por la objetivación de la mujer que refiere.



A esto, la intérprete de Bichota respondió con un mensaje vía Instagram, en el que admite estar afectada por la situación y pide disculpas por el malentendido.

​"Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas.



"Quiero agradecer, una vez más, a mis fanáticos por su amor y apoyo incondicional, lo valoro muchísimo, y a los artistas que participaron conmigo en la canción, guardo en el cora la energía bonita con la que trabajamos ese día. Gracias a todos", escribió la cantante.