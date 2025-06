Karol G sobre inspiración de nuevo álbum: “En Costa Rica me hicieron sentir muy querida”

La reconocida artista Karol G presentó recientemente su nuevo álbum Tropicoqueta, un proyecto que la colombiana describe como profundamente personal y lleno de referencias a la riqueza cultural latinoamericana.

El disco, lanzado el 20 de junio, recorre una variedad de géneros como el merengue, la bachata, el vallenato, el reguetón y hasta el funk brasileño, y cuenta con colaboraciones con artistas como Feid, Thalía, Marco Antonio Solís, Manu Chao y Greeicy.

Más allá de la propuesta musical, Karol ha querido rendir homenaje a las emociones vividas durante su gira pasada, en la que, según dijo, se sintió profundamente conectada con cada país que visitó.



Durante una conversación íntima con algunos fanáticos en París, la cantante compartió sus reflexiones sobre el proceso creativo y la carga emocional de lanzar un trabajo como este.

Karol explicó que al momento de planear sus conciertos, se enfrenta a decisiones difíciles sobre qué canciones incluir.

“Yo decía: si yo voy a un 'show' y por ejemplo, tengo que escoger entre si canto '200 copas' y 'Gucci los paños' o 'Gatúbela', siento que mis 'fans' se enojarían más si no canto '200 copas' y 'Gucci los paños' que si no canto las otras, porque es un 'vibe' en vivo, ¿me entienden? Es como que en vivo necesitamos cantar un par de canciones que aunque no estuvieron tan allá en el top, son muy especiales.

"Y creo que este disco tiene mucho de eso. Creo que cuando estemos en el tour va a ser una fiesta. ¡Sí! Es un disco súper especial”, frase con la que confirmó su próximo 'tour' para el nuevo álbum.