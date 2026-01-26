Karol G selló concierto de Bad Bunny en Medellín con aparición sorpresa

Medellín fue testigo de un cierre fuera de libreto. Ante más de 40 mil asistentes, el público estalló en euforia al ver a Karol G subir al escenario durante la tercera noche de Bad Bunny en la capital antioqueña.



La cantante paisa, quien se ha mantenido alejada de los conciertos en los últimos meses, regresó brevemente a los escenarios para acompañar al puertorriqueño en una presentación conjunta que marcó el punto más alto del espectáculo.



Ambos cantaron Ahora me llama, tema que los consolidó internacionalmente en 2017 y que fue recibido como uno de los momentos más nostálgicos de la noche. Posteriormente, compartieron Si antes te hubiera conocido, uno de los sencillos más recientes del repertorio del boricua, mientras que Karol G sorprendió al público al cantar también Latina Foreva.

La aparición de la artista no estaba anunciada y se produjo luego de que Bad Bunny la presentara como un símbolo de la música latina en el mundo, lo que provocó una ovación prolongada por parte del público.

Durante su paso por Medellín, el cantante ofreció tres conciertos consecutivos, cada uno con invitados distintos. En la primera fecha se presentó Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo; en la segunda participó Arcángel; y en la tercera, Karol G se encargó de cerrar la serie con una de las apariciones más comentadas de la gira.



Con este cierre, Medellín volvió a consolidarse como una de las plazas más importantes para la música urbana en América Latina, al reunir en un mismo escenario a dos de los artistas más influyentes del género.

