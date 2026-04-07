Karol G protagoniza portada de revista Playboy
La artista colombiana refuerza su impacto global al liderar la edición de primavera de la icónica revista para adultos, en la antesala de su histórica presentación como "headliner" en Coachella 2026.
La cantante colombiana Karol G vuelve a llamar la atención internacional al convertirse en la imagen principal de la edición de primavera de Playboy, en medio de la expectativa por su histórica presentación como artista principal en el Coachella 2026.
La intérprete de Ocean continúa consolidando su influencia global con una aparición que ha generado conversación en la industria del entretenimiento. En esta nueva portada, Karol G luce muy natural y las fotografías capturan su evolución personal y artística.
De acuerdo con la entrevista central publicada por la revista y replicada por medios internacionales como Infobae y Billboard, la colombiana reflexiona sobre su autonomía y el control de su propia narrativa.
“Cuando me desperté el 1 de enero de 2026, me dije: me elijo a mí misma. Elijo mi poder”, expresó la cantante, reforzando el concepto de seguridad y transformación que atraviesa esta etapa de su vida.
La edición también pone en evidencia una nueva faceta que la artista denomina como "su mujer salvaje interior", una idea que conecta con su crecimiento dentro de la industria musical y su posicionamiento como figura influyente más allá del género urbano.