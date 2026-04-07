Karol G protagoniza portada de revista Playboy

La cantante colombiana Karol G vuelve a llamar la atención internacional al convertirse en la imagen principal de la edición de primavera de Playboy, en medio de la expectativa por su histórica presentación como artista principal en el Coachella 2026.

La intérprete de Ocean continúa consolidando su influencia global con una aparición que ha generado conversación en la industria del entretenimiento. En esta nueva portada, Karol G luce muy natural y las fotografías capturan su evolución personal y artística.

De acuerdo con la entrevista central publicada por la revista y replicada por medios internacionales como Infobae y Billboard, la colombiana reflexiona sobre su autonomía y el control de su propia narrativa.

“Cuando me desperté el 1 de enero de 2026, me dije: me elijo a mí misma. Elijo mi poder”, expresó la cantante, reforzando el concepto de seguridad y transformación que atraviesa esta etapa de su vida.

La edición también pone en evidencia una nueva faceta que la artista denomina como "su mujer salvaje interior", una idea que conecta con su crecimiento dentro de la industria musical y su posicionamiento como figura influyente más allá del género urbano.





Este lanzamiento ocurre en un momento clave. El próximo 12 de abril, Carolina Giraldo Navarro, nombre completo de la artista, hará historia al convertirse en una de las pocas figuras latinas en encabezar el cartel del festival Coachella , que se celebrará en Indio, California, durante dos fines de semana.





Para este espectáculo, la colombiana prepara una propuesta conceptual denominada Tropicoqueta , con la que busca llevar al escenario una mezcla de identidad cultural, elementos tropicales y un discurso centrado en el empoderamiento femenino.





La presentación, considerada una de las más ambiciosas de su carrera, la posiciona en un espacio históricamente dominado por artistas anglosajones.



