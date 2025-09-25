Karol G, invitada de honor del cabaret parisino Crazy Horse

La estrella del reguetón Karol G es la invitada de honor del Crazy Horse, el famoso cabaret parisino, que le brinda carta blanca a la artista colombiana para darle un toque latino a su espectáculo a partir de este jueves.



Después de Pamela Anderson y la cantante de K-Pop Lisa, el histórico cabaret, situado cerca de los Campos Elíseos, recibe a Karol G para que insufle su estilo latino en ocho representaciones, desde este jueves y hasta el 28 de setiembre. Será la primera gran estrella originaria de América Latina en hacerlo.



La cantante de 34 años, ganadora de varios Grammy Latinos, fusionará el merengue, la bachata y el mambo de su último álbum, 'Tropicoqueta', publicado en junio, con el repertorio tradicional del mítico cabaret.

​“Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y especialmente a mis Latinas, para celebrar nuestra belleza y nuestra fuerza, como somos nosotras”, afirmó Karol G, citada en el comunicado del cabaret.

La artista protagonizará una serie de escenas creadas para ella a partir de títulos de 'Tropicoqueta'.



La dirección artística del espectáculo está a cargo de Andrée Deissenberg, directora general de creación y marcas del grupo Crazy Horse, y de Arturo Rico, artista mexicano. Las coreografías son de Danielle Polanco, quien colaboró con Karol G en el videoclip de 'Papasito'.

​“Encontrar ritmos latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito, pero no lo dudé ni un segundo: me sedujo su personalidad única”, indicó Deissenberg en el comunicado.

Con 71 millones de seguidores en Instagram, “La Bichota” es considerada la mayor voz femenina del reguetón en la actualidad y una referente del feminismo.



Hace menos de dos semanas, actuó junto a Pharrell Williams en un megaconcierto por la paz y la fraternidad en el Vaticano.



La cantante de Medellín, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, se consolidó el año pasado como una artista que trasciende la música latina al llenar estadios en España y Estados Unidos.

