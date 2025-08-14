Karol G hará historia en la NFL con "show" de medio tiempo

La cantante colombiana Karol G será la protagonista de un hecho histórico para la National Football League (NFL): participará en el halftime show de un partido de temporada regular en Brasil, marcando un hito para la exposición de artistas latinos en el fútbol americano.

La liga estadounidense anunció este jueves que la estrella formará parte del evento correspondiente a la Semana 1 de la temporada, en el partido entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, que se jugará en la Neo Química Arena de São Paulo.