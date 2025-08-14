Entretenimiento
Karol G hará historia en la NFL con "show" de medio tiempo
Será parte de un partido histórico para la liga, con una transmisión global que unirá a fanáticos del fútbol americano y de la música latina desde São Paulo, Brasil.
La cantante colombiana Karol G será la protagonista de un hecho histórico para la National Football League (NFL): participará en el halftime show de un partido de temporada regular en Brasil, marcando un hito para la exposición de artistas latinos en el fútbol americano.
La liga estadounidense anunció este jueves que la estrella formará parte del evento correspondiente a la Semana 1 de la temporada, en el partido entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, que se jugará en la Neo Química Arena de São Paulo.
A diferencia del Super Bowl, considerado el evento más icónico de la NFL y con un halftime show que atrae audiencias globales masivas, la participación de Karol G será durante un partido de temporada regular.
Sin embargo, tendrá un alcance histórico: será transmitido en vivo y de manera gratuita a través de YouTube, lo que permitirá que tanto los fanáticos de la liga como los seguidores de la cantante colombiana disfruten del espectáculo en tiempo real.
La ganadora de tres premios Grammy Latinos se une así a una lista cada vez mayor de artistas latinas que han brillado en escenarios de la NFL, un espacio donde históricamente han predominado intérpretes anglosajones. Su presencia no solo representa la visibilidad de la música latina, sino también la conexión entre la NFL y el público latinoamericano.