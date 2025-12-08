Karol G estrena video de ‘Ivonny Bonita’ y revoluciona televisión abierta con documental

La reconocida cantante colombiana Karol G llegó a la televisión abierta para presentar su más reciente producción musical, Tropicoqueta, a través del documental La Premiere, transmitido en 16 países, incluido Costa Rica, por Teletica.

El especial, de casi 50 minutos, buscó reunir a familias y amigos frente a la pantalla para mostrar el proceso creativo de su álbum.



La Premiere se emitió en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

La transmisión inició a las 4 p. m., conducida por Don Francisco. Durante el especial, Karol G rindió homenaje a su país natal, Colombia.



Además, estrenó el video oficial de la canción Ivonny Bonita, el cual fue dirigido por Karol G junto a Pedro Artola y STILLZ, bajo la producción de Bichota Films.

La cantante explicó que el tema representa esa versión interna que enfrenta batallas silenciosas, pero siempre logra levantarse, un mensaje que busca que sus seguidores también puedan aplicar a sus vidas.



Este video ya está disponible en plataformas digitales, sumando un capítulo más a la etapa de Karol G en la que prioriza contar su verdad con fuerza, vulnerabilidad y autenticidad, alejándose de fórmulas seguras y explorando simbolismos que reflejan su identidad y evolución artística.





