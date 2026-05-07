Karol G en Costa Rica: estos son los precios para escuchar ‘Tropicoqueta’ en vivo

La cuenta regresiva para el regreso de Karol G a Costa Rica ya comenzó. La productora Move Concerts confirmó los precios y detalles de venta para sus conciertos de la gira Viajando por el mundo Tropitour, programado para noviembre en el Estadio Nacional.

La preventa de entradas arrancará el próximo lunes 11 de mayo a las 10 a. m. a través de eticket. En esta etapa únicamente podrán comprar boletos las personas que cuenten con tarjetas de crédito o débito MasterCard de BAC Credomatic.

Según informó la organización, una vez agotadas las entradas destinadas a la preventa, se habilitará automáticamente la venta general para el resto del público.

Los precios anunciados son los siguientes:



Gradería sur: ¢33.400.

Gramilla: ¢39.500.

Sombra este y oeste: ¢45.600.

Platea y balcón: ¢61.300.

Tropicoqueta: ¢73.500.

Platea especial: ¢97.800.

Palcos: ¢110.000.

200 Copas Pits 1 y 2: ¢170.700.





El primer espectáculo de la artista está previsto para el viernes 27 de noviembre de 2026 a las 7 p. m. en Estadio Nacional.



Además, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) aprobó los permisos para una segunda fecha para la gira en el país, mediante el oficio N° DAC-DECVP-RE-219-2026. El nuevo concierto quedó programado para el sábado 28 de noviembre a las 8 p. m., también en el Nacional.

La intérprete colombiana confirmó semanas atrás su regreso al país como parte de su nueva gira internacional Tropitour, con la que recorrerá ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

El anuncio llegó acompañado de una publicación en redes sociales con la frase “Viajando por el mundo”, además de un video donde la cantante aparece preparando maletas y revelando algunos de los destinos incluidos en la gira. El tour ya había sido adelantado previamente durante su participación en Coachella.

La cantante volverá a Costa Rica luego de sus conciertos de marzo de 2024, cuando presentó la gira Mañana será bonito con dos fechas totalmente llenas en el Estadio Nacional, marcando en ese momento un récord de asistencia en el recinto.

Luego, este hito fue superado por Bad Bunny en diciembre del año anterior. El récord puede volver a manos de la intérprete de Ocean si se logran vender ambas fechas, ya que según lo reportado al MEIC, se habilitarán más de 119 mil entradas.

Para esta nueva visita, se espera que Karol G incluya en el repertorio algunos de sus éxitos más recientes como Si antes te hubiera conocido, Latina foreva y Papasito.





